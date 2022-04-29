Подрядчика на второй этап обновления парка «Березка» выбрали в Оренбурге

В Оренбурге определили подрядчика, который займется вторым этапом благоустройства парка «Березка». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, договор заключен между МКУ «КомСервис» и компанией из Санкт-Петербурга. Подрядчик должен возвести новую входную группу и парковку для велосипедов, установить лавочки, урны и другие малые архитектурные формы, пишет 56orb.ru.

Благоустройство парка стартовало в 2021 году. Из городского бюджета на работы выделили 144,5 млн рублей. Однако подрядная организация ООО «Строймац» нарушила свои обязательства, контракт с ней был расторгнут.

Площадь парка «Березка» составляет 150 га. Второй этап реконструкции рассчитывают завершить до 31 октября 2022 года.