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В Брянске для работников скорой помощи испекли метровый пирог

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В Брянске в честь дня работника скорой помощи для сотрудников неотложной службы испекли метровый пирог. Об этом 29 апреля сообщает NASHBRYANSK.RU.

Работников Брянской городской станции скорой медицинской помощи поздравили депутат Брянской облдумы Михаил Иванов и глава Советского района Алексей Колесников.

Сотрудникам вручили благодарственные письма, цветы, торты, а также метровый пирог, который был испечен специально для городской станции скорой помощи.

День работника скорой медицинской помощи был утвержден два года назад, 28 апреля 2020 года, когда в разгар распространения COVID-19.

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