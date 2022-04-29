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ОЭЗ «Авангард» направит 400 млн рублей на озеленение Омска

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Особая экономическая зона «Авангард» за три года направит 400 млн рублей на озеленение Омска. Об этом стало известно на заседании комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждения, которое состоялось в мэрии 29 апреля.

Как сообщает городская администрация, особая экономическая зона обратилась в «зеленую комиссию» с заявкой о сносе дикороса в промышленной зоне. Взамен управляющая компания ОЭЗ за три года обещает провести озеленение на 400 млн рублей.

На территории Омска планируется высадить кустарники и деревья-крупномеры. Дальнейший уход за насаждениями сотрудники управляющей компании возьмут на себя, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Также стало известно о намерении завода сборного железобетона № 6 снести 15 тополей на месте застройки жилого квартала в границах улиц Малиновского, Тюленина и проспекта Королева. В качестве компенсации застройщик высадит 15 сосен и по 10 яблонь, рябин и елей.

В начале апреля мэр города Сергей Шелест рассказал о планах высадить 20 307 деревьев в 2022 году.

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