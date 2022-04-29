ОЭЗ «Авангард» направит 400 млн рублей на озеленение Омска

Особая экономическая зона «Авангард» за три года направит 400 млн рублей на озеленение Омска. Об этом стало известно на заседании комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждения, которое состоялось в мэрии 29 апреля.

Как сообщает городская администрация, особая экономическая зона обратилась в «зеленую комиссию» с заявкой о сносе дикороса в промышленной зоне. Взамен управляющая компания ОЭЗ за три года обещает провести озеленение на 400 млн рублей.

На территории Омска планируется высадить кустарники и деревья-крупномеры. Дальнейший уход за насаждениями сотрудники управляющей компании возьмут на себя, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Также стало известно о намерении завода сборного железобетона № 6 снести 15 тополей на месте застройки жилого квартала в границах улиц Малиновского, Тюленина и проспекта Королева. В качестве компенсации застройщик высадит 15 сосен и по 10 яблонь, рябин и елей.

В начале апреля мэр города Сергей Шелест рассказал о планах высадить 20 307 деревьев в 2022 году.