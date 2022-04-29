Прямой эфир
Сюжет:

Австрийская OMV получает газ из РФ в соответствии с контрактами

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Австрийская нефтегазовая компания OMV получает газ из РФ в соответствии с контрактами. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил глава компании Альфред Штерн.

От газа до отказа: кто может остаться без сырья вслед за Польшей и Болгарией
И как решения российской компании скажутся на стоимости голубого топлива

«Мы оплачиваем счета [за российский газ] на ежемесячной основе. Следующая оплата произойдет в мае», — добавил Штерн в ходе телефонной конференции.

По его словам, OMV анализирует вопрос оплаты газа из РФ в рублях согласно новой схеме и разрабатывает решение, которое не будет противоречить санкционному режиму, пишет издание Salzburger Nachrichten.

Ранее в этот день сообщалось, что австрийская нефтегазовая компания OMV не ожидает остановки поставок газа из России. Отмечалось, что в случае кратковременных перебоев с поставками российского газа может использоваться газ из хранилищ для снабжения потребителей. Также можно потреблять голубое топливо с европейского рынка сжиженного природного газа.

Накануне «Газпром» остановил поставки топлива болгарской компании «Булгаргаз» и польским Gaz-System и PGNiG, после того как власти стран заявили, что не намерены платить за российский газ рублями. В «Газпроме», в свою очередь, уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Болгария и Польша всё равно получат необходимый ей объем газа, но от соседних стран по Евросоюзу. Вскоре «Газпром» сообщил, что Варшава стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал–Европа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны фактически украли довольно значительную сумму российских резервов.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022