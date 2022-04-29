Австрийская OMV получает газ из РФ в соответствии с контрактами

Австрийская нефтегазовая компания OMV получает газ из РФ в соответствии с контрактами. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил глава компании Альфред Штерн.

«Мы оплачиваем счета [за российский газ] на ежемесячной основе. Следующая оплата произойдет в мае», — добавил Штерн в ходе телефонной конференции.

По его словам, OMV анализирует вопрос оплаты газа из РФ в рублях согласно новой схеме и разрабатывает решение, которое не будет противоречить санкционному режиму, пишет издание Salzburger Nachrichten.

Ранее в этот день сообщалось, что австрийская нефтегазовая компания OMV не ожидает остановки поставок газа из России. Отмечалось, что в случае кратковременных перебоев с поставками российского газа может использоваться газ из хранилищ для снабжения потребителей. Также можно потреблять голубое топливо с европейского рынка сжиженного природного газа.

Накануне «Газпром» остановил поставки топлива болгарской компании «Булгаргаз» и польским Gaz-System и PGNiG, после того как власти стран заявили, что не намерены платить за российский газ рублями. В «Газпроме», в свою очередь, уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Болгария и Польша всё равно получат необходимый ей объем газа, но от соседних стран по Евросоюзу. Вскоре «Газпром» сообщил, что Варшава стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал–Европа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны фактически украли довольно значительную сумму российских резервов.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.