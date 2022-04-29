Наиболее загруженные улицы перекроют в Новосибирске

В Новосибирске перекроют несколько самых загруженных улиц левого берега. Об этом сообщает пресс-центр городской мэрии.

Ограничения коснутся улицы Станиславского на отрезке от одноименной площади до площади Труда, улицы Плахотного на отрезке от Петропавловской до Костычева, улицы Пархоменко от Станиславского до Римского-Корсакова, улицы Котовского от дома № 21 до дома № 27.

Движение перекроют в субботу, 30 апреля, с 9:00 до 14:00. В этот же период времени на данных участках будет запрещена парковка, уточняет издание VN.ru. Автомобилистам предлагают совершать объезд по другим дорогам общего пользования.

Движение транспорта будет ограничено в связи с проведением 73-й легкоатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков.