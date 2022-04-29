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Офицер ВСУ Ярошевич заочно арестован за обстрел вокзала в Краматорске

Суд в Москве заочно арестовал офицера ВСУ Ярошевича за обстрел вокзала в Краматорске
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Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 19-й ракетной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Федора Ярошевича по делу об обстреле вокзала в Краматорске. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

«У-точечные» данные: кто нанес удар по мирным людям на вокзале Краматорска
На месте трагедии обнаружены остатки кассетного боеприпаса комплекса, активно применяющегося ВСУ

«Ярошевичу избрана мера пресечения на срок два месяца с момента экстрадиции или с момента задержания на территории РФ», — сказали в суде.

Ранее в Басманный суд поступило ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении украинского комбрига. Ярошевичу вменяется нарушение статьи 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

Ракетный удар по железнодорожному вокзалу в подконтрольном Киеву городе Краматорск Донецкой Народной Республики был нанесен 8 апреля. Погибли мирные жители. Власти ДНР назвали произошедшее терактом.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский обвинил в обстреле Россию.

В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что «никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорске у российских вооруженных сил не было и не планировалось. Там также напомнили, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе вокзала, применяются только украинскими вооруженными силами.

ТРК «Точка-У» — советский тактико-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 км. Комплекс способен запускать ракеты с боевой частью обычного, ядерного и химического снаряжения. С вооружения ВС РФ был снят.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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