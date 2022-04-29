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В Самаре обработают общественные территории от клещей и грызунов

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В Самаре идет сезонная обработка общественных территорий от клещей и грызунов. Об этом 29 апреля об этом сообщило НИА «Самара».

Работы проводятся в скверах Ленинского и Самарского районов, сообщается, что противоклещевая обработка на набережной реки Волги завершена, а в начале мая специалисты выйдут на территории в Красноглинском районе.

Все локации, которые предусмотрены для проведения связанных с празднованием Дня Победы мероприятий, будут обработаны до 9 мая. В остальных скверах акарицидные мероприятия закончатся к середине месяца. Сообщается, что они в этом году пройдут дважды: весной и осенью.

Общая площадь дезинсекции составит более 200 га, а площадь дератизации — почти 270 га. Помимо этого, в начале лета запланирована ликвидация кровососущих насекомых.

21 апреля Роспотребнадзор сообщил, что в Томске начался сезон клещей. За прошедшую неделю 37 человек, среди них 14 детей, обратились в больницы региона с присасыванием клещей — переносчиков ряда тяжелых вирусных заболеваний. Отмечается, что самой эффективной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. Из обратившихся к медикам людей 10 человек были привиты от энцефалита, среди них два ребенка.

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