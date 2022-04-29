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Силы ДНР освободили от националистов 173 населенных пункта

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В ходе совместной операции Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики (ДНР) освобождены от националистов 173 населенных пункта. Об этом 29 апреля сообщил в своем Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР.

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Под контролем сил республики находятся села, включая Валерьяновку, Благовещенку, Егоровку, Евгеновку, Старомлиновку и Кирилловку в Волновахском районе.

«Мариуполь находится пол полным оперативным контролем группировки войск ДНР и Вооруженных Сил РФ, остатки боевиков парамилитарных формирований нацистов укрылись в катакомбах промышленной зоны «Азовстали», — уточняется в сообщении.

Накануне сообщалось, что потери украинских сил в боях с бойцами ДНР за прошедшие сутки составили 59 человек. Также силы республики ликвидировали одну минометную позицию, один танк, два грузовых транспортных средства и полевой артиллерийский склад.

19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса, в ходе нее будут использоваться традиционные вооружения. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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