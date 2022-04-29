Лось прогулялся по улицам Подмосковья

На одной из улиц Балашихи местный житель заметил гуляющего по парковке лося. О причинах визита животного в город рассказала 29 апреля зоолог Наталья Спасская интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«Рядом с Балашихой находится национальный парк «Лосиный остров». Лоси там, к счастью, живут и иногда выходят к людям. Обычно весной и осенью эти животные проявляют большую активность в передвижениях. Это связано с периодом размножения и расселения молодых животных. Весной и в начале лета часто в городскую черту выходят лоси возрастом до двух лет», — пояснила она.

Зоолог также отметила, что к незваному лесному гостю не стоит близко подходить: надо постараться не пугать его и минимизировать возможный стресс от встречи с человеком и транспортом, потому что именно испуганное животное может проявить агрессию.

Если лось не травмирован, сказала Спасская, то он самостоятельно вернется в лес. Однако если же животное ранено или истощено, ему может потребоваться квалифицированная помощь. В таком случае нужно обратиться к ветеринарную службу или к сотрудникам национального парка. После реабилитации в специализированном учреждении лося выпустят на волю.

Днем ранее сообщалось, что на дорогах Удмуртии в I квартале 2022 года зафиксировано 27 дорожно-транспортных происшествий с участием лосей. А в 2021 году на территории региона произошло 218 случаев гибели лосей и кабанов в результате ДТП. Отмечается, что обычно животные появляются на дорогах поздним вечером, ночью и ранним утром.