Кровлю дома отремонтировали на проспекте Гагарина в Идрице

В поселке Идрица (Псковская область) завершили капитальный ремонт кровли одного из жилых домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном фонде капремонта.

В рамках ремонта подрядчик разобрал старое покрытие, заменил обрешетки и установил новую крышу алого цвета. Также специалисты привести в порядок деревянные элементы стропильной системы и обработали поверхности из дерева специальным огнебиозащитным составом.

Кроме того, установлены системы снегозадержания и организованного водостока, выполнена теплоизоляция чердака и осуществлена перекладка дымовых и вентиляционных труб.

Как отмечает Псковское агентство информации, администрация Себежского района утвердила именно алый цвет покрытия крыши, который символизирует Знамя Победы — штурмовой флаг Идрицкой стрелковой дивизии, который в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года был установлен на крыше Рейхстага.