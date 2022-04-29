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Иномарка сбила школьницу на дороге в Омске

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В Омске легковой автомобиль сбил 15-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в непредусмотренном месте. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

Авария произошла около 9:30 в пятницу, 29 апреля, в районе дома № 63 по улице Леонова. Прибывшие на место полицейские установили, что на школьницу допустил наезд водитель Toyota. Несовершеннолетняя в это время перебегала проезжую часть в непредусмотренном для этого месте, пишет ИА «Город55».

В результате ДТП подростку потребовалась помощь медиков. Организована проверка случившегося, все обстоятельства выясняются.

27 апреля сообщалось, что в Москве задержан водитель Audi, который сбил пешехода в центре города. В момент задержания мужчина находился в алкогольном опьянении.

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