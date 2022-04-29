Глава Крыма рассказал об участи американского оружия на Украине

Поставляемое США оружие Украине окажется в руках воинов-освободителей в качестве трофеев. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Не сомневаюсь, что значительная часть вооружения, которым пичкают Киев, в итоге окажется в руках наших воинов-освободителей в качестве трофеев. И они будут громить этим оружием украинских нацистов, возвращая понятию ленд-лиза его изначальный исторический смысл», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, в данный момент США «находятся на неправильной стороне истории».

Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. В поддержку инициативы проголосовали большинство конгрессменов — 417. Десять выступили против. Законопроект призван дать президенту страны более широкие полномочия для заключения с Киевом соглашений о поставках военной техники и средств защиты гражданского населения.

Согласно одобренному проекту, в частности, американский лидер в 2022 и 2023 финансовых годах сможет поручить администрации США «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы». Предполагается, что президент США должен будет создать «ускоренные механизмы поставок» вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.

Ранее 28 апреля представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что у США осталась возможность оказать Украине военную помощь на $250 млн, которые остались из выделенных для Киева $3,5 млрд. При этом президент США уже дополнительно запросил у конгресса $33 млрд на поддержку Украины.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины оружием не содействует урегулированию ситуации в стране. Представитель Кремля Дмитрий Песков 28 апреля указал, что такие действия создают угрозу безопасности для всего континента. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставляемое Киеву оружие может попасть к террористам, так же как это произошло с поставками оружия «оппозиции» в Сирии.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

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