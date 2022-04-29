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Площадь имени Ленина благоустроят в Оренбурге

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В Оренбурге планируют благоустроить площади В.И. Ленина. Городская администрация объявила о поиске подрядчика, который выполнит проектно-изыскательные работы, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идет о территории, ограниченной улицами Советской, Михаила Фадеева и проспектом Парковым. Площадь участка составляет 7,94 га.

Дизайн-проект разработали специалисты АНО «Центр развития архитектуры и градостроительной среды Оренбургской области». Он предусматривает обустройство зон для отдыха и проведения массовых мероприятий, а также велодорожек, парковок, кафе, детских площадок и поющих фонтанов, пишет ИА «Урал56.Ру».

Подрядчик должен обследовать участок ливневки, провести изыскательные работы, разработать сметную документацию и представить конъюнктурный анализ цен на материалы и оборудование. Максимальная стоимость контракта составит 8,67 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета.

Заказчиком выступает управление строительства и дорожного хозяйства городской администрации. Определить подрядчика планируется 17 мая, он должен завершить работы к 1 октября.

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