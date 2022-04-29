ВС РФ ракетами «Калибр» уничтожили три электроподстанции на Украине

Ракетами «Калибр» уничтожены три тяговые электроподстанции в районе железнодорожных узлов на Украине. Об этом сообщил в пятницу, 29 апреля, в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Рф Игорь Конашенков.

По его словам, уничтожены объекты инфраструктуры в районах Фастов, Красноселка и Полонное.

Кроме того, ракетами ВКС нанесено поражение 10 военным объектам Украины, среди них девять районов сосредоточения живой силы и склады.

«Среди них: девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Ильичевка», — отметил Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ночью поражены 112 военных объектов. Среди них, в частности, два командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест сосредоточения живой силы и военной техники.

Также Конашенков отметил, что ВКС России уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве.

По данным Минобороны РФ на 29 апреля, всего с начала проведения спецоперации по защите жителей Донбасса уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппаратов, 278 ЗРК, 2638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1175 орудий полевой артиллерии и минометов и 2467 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне Вооруженные силы РФ, в частности, сбили украинский военный вертолет Ми-24 и уничтожили два беспилотника в Харьковской области. Также ВС России захватили на полевом складе около 1 тыс. единиц украинского вооружения. На складе обнаружили советское вооружение, противотанковые комплексы Javelin, NLAW, образец противотанковой ракеты немецкого производства

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских войск Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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