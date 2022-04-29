Американская семья попыталась пронести в самолет бомбу в качестве сувенира

В Израиле семья из США попыталась пронести на борт самолета старую неразорвавшуюся бомбу. Как сообщает The Times of Israel, инцидент произошел 28 апреля.

Американцы нашли боеприпас во время посещения Голанских высот на севере страны, где во время Шестидневной войны 1967 года проходили бои. Как пишет издание, в этом районе остались наземные мины, колючая проволока и др.

Семья решила забрать найденную часть артиллерийского снаряда в качестве сувенира и завернула ее в полиэтиленовый пакет.

«Когда они прибыли, чтобы проверить свой багаж, они показали кусок снаряда службе безопасности. Была объявлена эвакуация», — рассказали в управлении международного аэропорта Бен-Гурион.

Среди путешественников в терминале отправления началась паника. Один 32-летний израильтянин забрался на конвейерную ленту для багажа, пробежал по ней и упал. В итоге он был госпитализирован.

В ходе работы службы безопасности обстановка в аэропорту стабилизировалась. Специалисты исключили опасность снаряда, посетителей пустили обратно в терминал. После непродолжительного расследования американской семье разрешили сесть на самолет в США.

Ранее, 7 марта, в вагоне электрички в Московской области правоохранители задержали мужчину с предметом, похожим на гранату. Инцидент произошел на ж/д станции «Столбовая» в поезде Москва–Серпухов. Дежурный станции сообщил «Известиям», что охрана вывела на улицу всех пассажиров, находящихся в вагоне и заперла нарушителя. Взрывотехники определили, что «граната» была муляжом.