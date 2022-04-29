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Американская семья попыталась пронести в самолет бомбу в качестве сувенира

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В Израиле семья из США попыталась пронести на борт самолета старую неразорвавшуюся бомбу. Как сообщает The Times of Israel, инцидент произошел 28 апреля.

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Американцы нашли боеприпас во время посещения Голанских высот на севере страны, где во время Шестидневной войны 1967 года проходили бои. Как пишет издание, в этом районе остались наземные мины, колючая проволока и др.

Семья решила забрать найденную часть артиллерийского снаряда в качестве сувенира и завернула ее в полиэтиленовый пакет.

«Когда они прибыли, чтобы проверить свой багаж, они показали кусок снаряда службе безопасности. Была объявлена эвакуация», — рассказали в управлении международного аэропорта Бен-Гурион.

Среди путешественников в терминале отправления началась паника. Один 32-летний израильтянин забрался на конвейерную ленту для багажа, пробежал по ней и упал. В итоге он был госпитализирован.

В ходе работы службы безопасности обстановка в аэропорту стабилизировалась. Специалисты исключили опасность снаряда, посетителей пустили обратно в терминал. После непродолжительного расследования американской семье разрешили сесть на самолет в США.

Ранее, 7 марта, в вагоне электрички в Московской области правоохранители задержали мужчину с предметом, похожим на гранату. Инцидент произошел на ж/д станции «Столбовая» в поезде Москва–Серпухов. Дежурный станции сообщил «Известиям», что охрана вывела на улицу всех пассажиров, находящихся в вагоне и заперла нарушителя. Взрывотехники определили, что «граната» была муляжом.

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