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В Саратовской области нашли тело второго погибшего при крушении вертолета

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В Саратовской области в ходе поисков нашли тело второго погибшего члена экипажа разбившегося вертолета. Об этом 29 апреля сообщил осведомленный источник.

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«Нашли, мертв», — цитирует его ТАСС.

Всего на борту находились три человека. Один накануне был найден живым, мужчина контужен и госпитализирован.

28 апреля мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что вертолет «Ансат», вылетевший из поселка Соколовый, упал на Кумысной поляне. Авиаинцидент произошел во время учебного полета. Предположительно, вертолет принадлежит аэродрому Саратовского высшего авиационного военного училища. Исаев рассказал, что экипаж покинул вертолет, используя парашюты.

На месте находился губернатор Саратовской области Валерий Радаев, работают сотрудники оперативных служб региона, прокуратуры и Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Первыми о крушении рассказали очевидцы. По их словам, после падения загорелась лесополоса.

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