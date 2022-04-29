Задержанного в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ арестовали на два месяца

Суд арестовал на два месяца задержанного в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), планировавшего теракт, сообщили УФСБ по региону.

Ранее 29 апреля в ФСБ сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта на объекте органов власти и правопорядка. По месту жительства мужчины были изъяты компоненты, которые использовались для изготовления самодельного взрывного устройства.

В ходе допроса мужчина признал вину. По его словам, по указанию он должен был привести в действие взрывное устройство.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205) и участию в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5).

Накануне ФСБ сообщила о предотвращении теракта в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе. Правоохранители задержали жителя Крыма 1988 года рождения, бывшего военнослужащего морской пехоты Вооруженных сил Украины, являвшегося сторонником неонацизма.