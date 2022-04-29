Рейтинг Шольца упал до самого низкого уровня с момента вступления в должность

Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца рухнул до минимальных значений с начала вступления политика в должность. Об этом 28 апреля сообщил сайт газеты Welt.

Мнение жителей Германии разделилось по поводу поставок тяжелого вооружения в Украину. Только 39% удовлетворены или очень довольны работой канцлера. При этом только 33% считают курс политика по Украине убедительным.

64% респондентов назвали политику Шольца осторожной. При этом только 37% уверены, что он может успешно провести страну через кризисный период.

Таким образом, рейтинг Шольца падает по шкале популярности до самого низкого значения с момента вступления в должность. В сентябре работу политика одобрял 51% избирателей.

Однако опрос показал хорошие результаты поддержки министра экономики Роберта Хабека и министра иностранных дел Анналены Бербок. Поддержка этих политиков увеличились на 2 п.п. и 3 п.п. соответственно и составила у каждого 56%.

На третьем месте рейтинга министр здравоохранения Карл Лаутербах с 50% поддержки, четвертое у министра финансов Кристиана Линднера — 48% поддержало его работу.

Шольц по рейтингу политиков занял лишь пятое место.

В середине апреля работой канцлера, который в декабре 2021 года возглавил правительство ФРГ, были недовольны 49% респондентов, при этом довольны 38%. Сообщения о снижении рейтинга популярности появились на фоне инфляции и кризиса в стране.

В марте в Германии инфляция выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году.

Помимо этого, в ближайшие месяцы в Германии могут возникнуть проблемы с доступностью мясной продукции. Как заявил 13 апреля в интервью журналу Der Spiegel заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров Германии Удо Хеммерлинг, в стране выросли цены на свинину, а также одновременно сильно подорожали корма.