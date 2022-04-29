Плату ввели за посещение нацпарка «Ладожские шхеры» в Карелии

В Карелии ввели посуточную плату за посещение национального парка «Ладожские шхеры». Стоимость составит 135 рублей в сутки. Плату взимают с тех, кто не проживает в населенных пунктах в границах парка.

На сайте нацпарка указан список лиц, которые освобождаются от отплаты. Это ветераны Великой Отечественной войны жители блокадного Ленинграда, ветераны труда, пенсионеры, инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, дети школьного возраста, волонтеры и сотрудники Минприроды РФ с семьями.

Контролировать посещение парка будут государственные инспекторы по заранее утвержденным маршрутам, сказал ИА «Карелinform» со ссылкой на представителя администрации парка. Сотрудники инспекции будут подходить к отдыхающим и запрашивать документы, подтверждающие возможность находиться на территории бесплатно.

В случае неуплаты отдыхающих оштрафуют. Для физлиц штраф составит 3–4 тыс. рублей, для должностных лиц — 15–20 тыс. рублей, а для юрлиц — 300–500 тыс. рублей.

В региональном министерстве природы агентству сказали, что работа нацпарка напрямую координируется Минприроды РФ. Но администрация парка напрямую федеральному ведомству не подчиняется.

Ранее сообщалось, что в Карелии национальные парки «Водлозерский» и «Паанаярви», заповедники «Кивач» и «Костомукшский» будут реорганизованы, а все управленческие функции учреждений будут сконцентрированы в учреждении «Заповедная Карелия».