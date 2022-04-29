Прямой эфир

Плату ввели за посещение нацпарка «Ладожские шхеры» в Карелии

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Карелии ввели посуточную плату за посещение национального парка «Ладожские шхеры». Стоимость составит 135 рублей в сутки. Плату взимают с тех, кто не проживает в населенных пунктах в границах парка.

На сайте нацпарка указан список лиц, которые освобождаются от отплаты. Это ветераны Великой Отечественной войны жители блокадного Ленинграда, ветераны труда, пенсионеры, инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, дети школьного возраста, волонтеры и сотрудники Минприроды РФ с семьями.

Контролировать посещение парка будут государственные инспекторы по заранее утвержденным маршрутам, сказал ИА «Карелinform» со ссылкой на представителя администрации парка. Сотрудники инспекции будут подходить к отдыхающим и запрашивать документы, подтверждающие возможность находиться на территории бесплатно.

В случае неуплаты отдыхающих оштрафуют. Для физлиц штраф составит 3–4 тыс. рублей, для должностных лиц — 15–20 тыс. рублей, а для юрлиц — 300–500 тыс. рублей.

В региональном министерстве природы агентству сказали, что работа нацпарка напрямую координируется Минприроды РФ. Но администрация парка напрямую федеральному ведомству не подчиняется.

Ранее сообщалось, что в Карелии национальные парки «Водлозерский» и «Паанаярви», заповедники «Кивач» и «Костомукшский» будут реорганизованы, а все управленческие функции учреждений будут сконцентрированы в учреждении «Заповедная Карелия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022