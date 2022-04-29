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В КЧР задержали планировавшего теракты сторонника ИГ

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В Карачаево-Черкесии задержан сторонник Исламского государства (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), планировавший теракт на объекте органов власти и правопорядка. Об этом сообщает ФСБ 29 апреля.

По месту жительства мужчины изъяты компоненты, которые были использованы для изготовления самодельного взрывного устройства.

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«Я задержан в связи с тем, что сделал самодельную взрывчатку, вступил в «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация). Да, у меня нашли самодельную взрывчатку. Я должен был по указанию ее взорвать», — рассказал злоумышленник.

Теракт планировался «на одном из объектов органов власти и правопорядка», уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205) и участию в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5).

Накануне ФСБ сообщила о предотвращении теракта в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе. Правоохранители задержали жителя Крыма 1988 года рождения, бывшего военнослужащего морской пехоты Вооруженных сил Украины, являвшегося сторонником неонацизма. По информации службы, мужчина действовал по указанию националистов группировки «Азов». У террориста изъяли самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело.

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