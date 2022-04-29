На Украине погиб 22-летний гражданин США Вилли Джозеф Кансел, завербованный частной военной компанией (ЧВК). Его тело до сих пор не обнаружено, сообщила в пятницу, 29 апреля, мать наемника в эфире CNN.

Женщина рассказала, что ее сын, бывший морской пехотинец, после вербовки был направлен в Киев. Произошло это, по ее словам, в начале марта. Кансел входил в группу, где уже были наемники из разных. Они должны были помогать подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

До того как началась спецоперация РФ, Кансел работал в исправительном учреждении в штате Теннеси.

Накануне в МИД России сообщили, что на территории Украины находятся порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, страна превратилась в своеобразный центр, куда съезжаются желающие пострелять и заработать деньги, а также террористы. Прежде она указывала на то, что вербовка наемников происходит через посольства Украины.

Ранее, 27 апреля, в Следственном комитете России заявили, что наемники, прибывшие из более чем 50 стран мира, входят в состав украинских вооруженных формирований (ВФУ). Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок. В СК РФ подчеркнули, что созданный интернациональный легион территориальной обороны Украины, сформированный исключительно из иностранцев, состоит на денежном довольствии киевской власти. Это подтверждают и результаты допроса порядка 2,5 тыс.и пленных украинских силовиков.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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