СК РФ возбудил дело в отношении командира бригады ВСУ

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении командира 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Сергея Поступальского по статье о жестоком обращении с гражданским населением. Об этом говорится в сообщении ведомства от 29 апреля.

Отмечается, что дело также возбуждено против ряда лиц из числа военнослужащих данной бригады. Дело расследуется по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

По данным следствия, 27-28 апреля Поступальский и ряд других лиц «действуя в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и Дополнительного протокола II к ней, произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Рубежное, Первомайск, Старобельск и Ирмино, а также населенных пунктах Калиново и Березовское Луганской Народной Республики».

В результате погибли трое мирных жителей, еще восемь получили ранения. Повреждены 23 жилых дома и здание котельной.

Ранее, 26 апреля, следователи возбудили по этой же статье уголовное дело в отношении заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Герасименко и других военнослужащих. По информации правоохранителей, 24 апреля 2022 года они произвели прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в Петровском районе города Донецка. 71-летний мирный житель получил ранения. Кроме того, были повреждены жилые дома и хозпостройки.

24 апреля СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела 23 апреля украинскими военными мирных жителей возле торгового центра «Порт-Сити» в Мариуполе. Силовики произвели прицельный минометный обстрел людей, собравшихся возле ТЦ для эвакуации из города. Военным РФ удалось вывести их из-под обстрела и предотвратить жертвы.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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