Прямой эфир
Мир
В ГД предрекли расплату многих поколений украинцев за поставки оружия от США
Туризм
Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлили до 7 мая
Экономика
В Германии раскритиковали заморозку российских валютных резервов
Экономика
Австрийская OMV не ожидает остановки поставок газа из России
Мир
Псаки заявила об оставшихся у США $250 млн на военную помощь Украине
Экономика
ФРГ и Греция готовы нарастить поставки газа Польше и Болгарии
Мир
Мэр Донецка подтвердил возгорание нефтебазы из-за обстрела ВСУ
Мир
Пушков высмеял закупку Польшей российского газа реверсом из Германии
Мир
Экс-замглавы МИД Новой Зеландии поблагодарил Россию за отпор НАТО
Мир
Власти Швеции выступили против референдума о членстве в НАТО
Наука
Власти РФ примут решение о перекрестных полетах на МКС в середине мая

СК РФ возбудил дело в отношении командира бригады ВСУ

СК РФ возбудил дело в отношении командира бригады ВСУ за жестокое отношение с населением
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении командира 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Сергея Поступальского по статье о жестоком обращении с гражданским населением. Об этом говорится в сообщении ведомства от 29 апреля.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

Отмечается, что дело также возбуждено против ряда лиц из числа военнослужащих данной бригады. Дело расследуется по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

По данным следствия, 27-28 апреля Поступальский и ряд других лиц «действуя в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и Дополнительного протокола II к ней, произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Рубежное, Первомайск, Старобельск и Ирмино, а также населенных пунктах Калиново и Березовское Луганской Народной Республики».

В результате погибли трое мирных жителей, еще восемь получили ранения. Повреждены 23 жилых дома и здание котельной.

Ранее, 26 апреля, следователи возбудили по этой же статье уголовное дело в отношении заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Герасименко и других военнослужащих. По информации правоохранителей, 24 апреля 2022 года они произвели прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в Петровском районе города Донецка. 71-летний мирный житель получил ранения. Кроме того, были повреждены жилые дома и хозпостройки.

24 апреля СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела 23 апреля украинскими военными мирных жителей возле торгового центра «Порт-Сити» в Мариуполе. Силовики произвели прицельный минометный обстрел людей, собравшихся возле ТЦ для эвакуации из города. Военным РФ удалось вывести их из-под обстрела и предотвратить жертвы.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022