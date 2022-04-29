Китайский эксперт назвал старым передаваемое ФРГ Украине вооружение

Решение ФРГ передать Украине зенитные установки Gepard стало компромиссом, направленным на устранение внутренних противоречий в Германии. Об этом 28 апреля газете Global Times заявил китайский военный эксперт Сонг Чжунпин.

Он напомнил, что Германия впервые решила поставить Украине тяжелые вооружения, хотя ранее осторожно относилась к поставкам оружия Киеву. По его мнению, Берлин внес изменения в коалиционное соглашение об ограничении экспорта оружия под внутренним политическим давлением и требованиями союзников.

Как добавил эксперт, «золотым веком» для Gepard были 1960-е и 1970-е годы, с вооружения бундесвера эти установки сняли в 2010-м.

«Прежде чем передать эти установки украинским военным, их придется отремонтировать за счет Германии», — подчеркнул он.

Возможность переброски танков на поля сражений в Донбассе на востоке Украины остается под вопросом, подчеркнул он, так как Россия наносит удары по путям снабжения.

Как заключил китайский эксперт, поставка Киеву списанных вооружений стала компромиссом между правящими партиями Германии и удовлетворением интересов США и Великобритании.

28 апреля лидер фракции «Левые» в бундестаге ФРГ Дитмар Барч предположил, что заявления относительно поставок киевскому режиму тяжелого вооружения могут привести к еще большей эскалации конфликта.

26 апреля стало известно, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран. Тогда же газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Германия на встрече 40 государств на авиабазе Рамштайн пообещает поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard.

23 апреля стали известны результаты опроса жителей Германии, который проводил институт Insa. По его данным, 50% не одобряют поставки тяжелого вооружения Украине. Еще 43% выступают за. В этот же день ряд общественных деятелей Германии написали открытое письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Они призвали его прекратить поставлять Украине оружие.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских войск, о которых заявили власти Донбасса, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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