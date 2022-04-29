В ГД предрекли расплату многих поколений украинцев за поставки оружия от США

За поставки вооружений США Киеву будут расплачиваться многие поколения украинцев. Об этом 29 апреля заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя одобрение конгрессом законопроекта о ленд-лизе для Украины.

«Мотивы Вашингтона понятны. Ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз. Так было и в период Второй мировой», — написал он в Telegram.

Он напомнил, что СССР получал вооружение от США по ленд-лизу и об этом говорилось как о помощи союзников.

«Возвращали долги, ограничивали себя многие годы, поставляя в США по взаиморасчетам платину, золото, лес, бесплатно ремонтировали американские суда и т.п. Но только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты», — отметил Володин.

По словам спикера Госдумы, за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставит американская сторона, расплачиваться будут многие будущие поколения украинцев.

«Зеленский загоняет страну в долговую яму», — заключил он.

Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. В поддержку инициативы проголосовали большинство конгрессменов — 417. Десять выступили против. Законопроект призван дать президенту страны более широкие полномочия для заключения с Киевом соглашений о поставках военной техники и средств защиты гражданского населения. Согласно одобренному проекту, в частности, американский лидер в 2022 и 2023 финансовых годах сможет поручить администрации США «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы». Предполагается, что президент США должен будет создать «ускоренные механизмы поставок» вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.

Ранее 28 апреля представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что у США осталась возможность оказать Украине военную помощь на $250 млн, которые остались из выделенных для Киева $3,5 млрд. При этом президент США уже дополнительно запросил у конгресса $33 млрд на поддержку Украины.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины оружием не содействует урегулированию ситуации в стране. Представитель Кремля Дмитрий Песков 28 апреля указал, что такие действия создают угрозу безопасности для всего континента. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставляемое Киеву оружие может попасть к террористам, так же как это произошло с поставками оружия «оппозиции» в Сирии.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к Москве с просьбой о помощи, последующее признание Россией независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».