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Московский бизнес может получить субсидии на профподготовку сотрудников

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Московским предпринимателям возместят часть расходов на обучение сотрудников, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Москва продолжает поддерживать работодателей. Обучение и повышение квалификации сотрудников — важная составляющая развития бизнеса. Чтобы помочь предпринимателям, город готов компенсировать часть затрат. В прошлом году по этой программе было выделено около 47 млн рублей», — рассказала она.

Заявки на субсидии будут принимать с 29 апреля по 15 июля включительно. Компенсацию можно получить на обучение, которое началось после 1 января 2021 года. Работодателю вернут до 95% затрат на одного сотрудника, но не более 120 тыс. рублей за год обучения. При этом сумма, выделенная одной компании, не должна превышать 10 млн рублей.

Субсидию могут получить юрлица и индивидуальные предприниматели (за исключением государственных и муниципальных учреждений) на обучение только тех работников, с которыми заключены трудовые договоры. Компенсировать предлагают расходы за обучение по всем направлениям, которые включены в Общероссийский классификатор специальностей по образованию, в том числе в сфере гуманитарных и естественных наук, экономики и управления. Также можно возместить часть затрат на повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудника.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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