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Тюльпаны высадили к майским праздникам в Рязани

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В Рязани проводятся работы по благоустройству. Город приводят в порядок к майским праздникам сотрудники Дирекции благоустройства.

Накануне, 28 марта, рабочие помыли остановки общественного транспорта и высадили тюльпаны в нескольких районах города. Они вынесли мусор у памятника Чумаковой, в скверах Александрова, Скобелева, Уткина, у КДЦ «Октябрь», а также в Нижнем и Верхнем городских парках.

На бульваре Победы побелили деревья. Также мусор убирали в скверах «Русский чай», «Детский мир», Княжье поле, пишет 62INFO.ru.

В конце марта сообщалось, что в Рязани в этом году планируют высадить более 400 тыс. однолетних цветов. В их числе петуния, колеус, бегония и агератум. Работы проведут сотрудники дирекции благоустройства города.

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