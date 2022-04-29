Участники автопробега Росгвардии провели поисковые мероприятия в Осташкове

В рамках акции «Вахта памяти. Сыны Великой Победы», приуроченной ко Дню Победы, росгвардейцы приняли участие в поисковых мероприятиях на местах боев. Как отметил руководитель автопробега генерал-майор Валерий Грибакин, со Дня Победы прошло 77 лет, но масштабная работа по поиску погибших продолжается до сих пор.

«Только в Центральном округе Росгвардии в поисковых мероприятиях задействовано более 400 росгвардейцев, которые совместно с поисковиками помогают не только установить данные пропавших в сражениях воинов, но и вернуть их останки на родную землю», — рассказал он.

Также участники автопробега приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню Победы, и совместно с представителями городской администрации, учащимися местных учебных заведений, участниками поисковых отрядов и ветеранского актива продолжили начатые в 2021 году работы по благоустройству воинского захоронения бойцов войск НКВД, погибших во время обороны города.

Кроме того, в рамках акции был проведен Урок мужества в школе города Осташкова. Учащимся рассказали о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны и о служебно-боевых задачах Росгвардии в наши дни, в том числе, при проведении спецоперации по защите жителей Донбасса.

В качестве символа преемственности поколений в Краеведческий музей Осташкова была передана точная копия Знамени Победы. Позднее состоялся концерт для жителей города при участии автора песен группы «Любэ», певца Александра Шаганова, певца и композитора Олега Макина и барда Сергея Линчика.

Впервые акция «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» была проведена в 2017 году. Мероприятия проходят в различных форматах: автопробег на автомобилях Росгвардии, поисковые мероприятия на местах боев, восстановительные работы на местах захоронениях воинов, поиск родственников красноармейцев, без вести пропавших и др.

За пять лет мероприятия прошли в 200 городах с участием около 30 тыс. граждан. В этом году мероприятия проводятся, помимо Осташкова, в Реутове и Ржеве.