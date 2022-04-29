Австрийская OMV не ожидает остановки поставок газа из России

Австрийская нефтегазовая компания OMV не ожидает остановки поставок газа из России. Об этом 29 апреля говорится в отчете компании.

«С сегодняшней точки зрения, OMV не ожидает прекращения экспорта газа из России», — отмечается на сайте компании.

Как отметили в OMV, в случае кратковременных перебоев с поставками российского газа может использоваться газ из хранилищ для снабжения потребителей. Также можно потреблять европейский рынок сжиженного природного газа.

Накануне посол России в Австрии Дмитрий Любинский рассказал, что концерн OMV прорабатывает предложенный ПАО «Газпром» вариант оплаты газа в рублях. Как он отметил в интервью «Известиям», отказаться быстро от российского газа, объемы которого достигают 80% от всего импортируемого Австрией голубого топлива, параллельно обеспечив надежную схему замещения, попросту невозможно.

Накануне «Газпром» остановил поставки топлива болгарской компании «Булгаргаз» и польским Gaz-System и PGNiG после того, как власти стран заявили, что не намерены платить за российский газ рублями. В «Газпроме», в свою очередь, уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Болгария и Польша всё равно получат необходимый ей объем газа, но от соседних стран по Евросоюзу. Вскоре «Газпром» сообщил, что Варшава стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал–Европа.

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял действия Польши, отметив, что Варшава заказала по реверсу из Германии те же объемы голубого топлива, что и получала из России до прекращения поставок.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. Венгрия и Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.