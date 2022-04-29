Воздух Ишиме проверят после пожара в ТЦ

В Ишиме Тюменской области специалисты проводят замеры воздуха после крупного пожара в торгово-выставочном центре «Гагаринский». Пробы для лабораторных исследований специалисты регионального управления Роспотребнадзора взяли в ближайшей к ТВЦ жилой застройке и в рекреационных зонах Ишима.

«Наш город» уточняет, что крупный пожар в ТВЦ «Гагаринский» произошел 28 апреля. На локализацию возгорания ушло более пяти часов. Общая площадь пожара составила 4,8 тыс. кв. м. Обошлось без пострадавших.

Причины случившегося пока неизвестны. По факту возгорания прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Курганской области введен режим ЧС из-за природных пожаров. В МЧС рассказали, что в нескольких населенных пунктах проходит эвакуация людей. 27 апреля стало известно, что в Кургане пожары перешли на хозяйственные постройки с сухой травы