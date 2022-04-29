Тюльпаны расцвели раньше времени в степях Оренбуржья

В степях Оренбургской области раньше обычного времени зацвели тюльпаны. Причина — теплая погода.

Сотрудник Оренбургского заповедника Дмитрий Немальцев рассказал РИА «Оренбуржье», что обычно угадывает время цветения этих растений, занесенных в Красную книгу России. Однако в этом году это стало для него неожиданностью.

По его прогнозам, из-за холодного марта тюльпаны должны были распуститься 2–3 мая. Но коррективы внес теплый апрель — шренки зацвели на целую декаду раньше.

Эти цветы находятся под охраной государства. За один сорванный цветок грозит штраф в 1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Приволжский федеральный округ первым в России создал свою уникальную мелодию. Она объединяет 14 отдельных композиций, соответствующих каждому региону ПФО, в том числе Оренбургской области.