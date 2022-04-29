Врач рассказал об опасности приготовления шашлыка на углях

Приготовление шашлыка на углях может привести к серьезным проблемам со здоровьем из-за канцерогенов дыма, которые образуются при сгорании жира. Об этом рассказал в пятницу, 29 апреля, в беседе с «РИА Новости» доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

«Если готовить пищу на открытом огне, то параллельно на кусок мяса воздействуют канцерогены дыма, в том числе образующиеся при сгорании жира, капающего на раскаленные угли. Канцерогены при длительном или повторяющемся воздействии могут вызывать развитие опухолей», — пояснил эксперт.

Чтобы уменьшить количество канцерогенного дыма и копоти, Хомяков порекомендовал вместо углей использовать дрова и отказаться от бензино-содержащих смесей для разведения костра.

Еще один важный фактор при приготовлении шашлыка, отмечает он, — правильная прожарка мяса. Если мясо пережарить, в корочке образуются токсичные углеводы. Для людей, страдающих гастритом, такой шашлык и вовсе противопоказан, так как может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка.

Плохо прожаренное мясо также опасно для здоровья. В нем могут находиться паразиты, вызывающие такие паразитарные инвазии, как саркоцистоз, токсоплазмоз или эхинококкоз.

Помимо этого, эксперт рекомендует готовить шашлык не из традиционных свинины или баранины, а из рыбы или птицы, поскольку такая пища содержит меньше жира и проще усваивается.

Ранее в пятницу президент национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности Сергей Серегин рассказал «Известиям», где можно готовить шашлык и как избежать штрафов за его приготовление в неположенном месте. Готовить шашлыки нельзя в парках, лесах и местах, где нет специально оборудованных площадок, а также где может находиться сухостой. Иначе нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей или уголовная ответственность, в случае если по его вине произойдет пожар.