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Тела трех мужчин обнаружили после пожара в доме в Новосибирске

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Пожар произошел утром в пятницу, 29 апреля, в Новосибирске, в ходе тушения огня пожарные обнаружили тела трех мужчин. Об этом на своем сайте сообщило СУ СК России по региону.

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Возгорание возникло в частном жилом доме по улице Тагильской.

«На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Заельцовским межрайонным следственным СУ СК России по Новосибирской области организовано проведение проверки.

Как пишут в социальных сетях, погибшие были обнаружены в ванной комнате. Причина их смерти и личности устанавливаются.

21 апреля при пожаре в многоквартирном доме в Новосибирске погиб человек, еще шестерых удалось спасти.

Площадь пожара составила 12 кв. м. Причины возгорания предстоит установить дознавателям МЧС и следователям Следственного комитета, возбуждено уголовное дело.

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