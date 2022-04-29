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Мэр Донецка подтвердил возгорание нефтебазы из-за обстрела ВСУ

Мэр Донецка: нефтебаза повреждена в результате украинского обстрела
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Мэр Донецка Алексей Кулемзин 29 апреля сообщил, что возгорание на нефтебазе в городе произошло в результате ее повреждения снарядом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате обстрела Кировского района украинским снарядом повреждена емкость на нефтебазе по улице Нефтяная, 9», — сообщил градоначальник.

По его данным, в настоящее время на объекте обесточены четыре трансформаторные подстанции. Кроме того, без электроэнергии остались 50 абонентов, передал мэр Донецка.

В ночь на 29 апреля местные жители сообщили, что на нефтебазе в Кировском районе Донецка начался пожар. Они распространили в Сети видео с места возгорания.

Накануне в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска обстреляли Донецк. По их данным, после 3:00 город четыре раза подвергся обстрелу. Всего выпущено 13 мин калибром 120 мм, а также 21 снаряд калибром 122 мм.

28 апреля корреспондент «Известий» показал кадры с рынка «Сокол» в микрорайоне Текстильщик в Донецке, который утром обстреляли со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). В результате обстрела пять человек погибли и еще 23 получили ранения. Пострадали 21 взрослый и двое детей. Один из пациентов позже скончался в автомобиле «скорой».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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