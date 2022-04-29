ФРГ и Греция готовы нарастить поставки газа Польше и Болгарии

Власти Германии и Греции могут увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу после остановки российским «Газпромом» экспорта российского топлива в эти государства. Об этом 28 апреля сообщила на своем сайте Financial Times со ссылкой на данные немецкого и греческого газовых операторов.

Эти планы, по данным издания, подтверждаются ростом объемов бронирования газовых мощностей на точке приема-сдачи Кулата-Сидирокастро на границе Болгарии и Греции и объемами прокачки газа через Малнов между Польшей и Германией.

26 апреля в минэнерго Болгарии сообщили, что «Булгаргаз» считает двухэтапный порядок оплаты в рублях, предложенный Москвой, не соответствующим действующему до конца этого года контракту, и отказались исполнять условия Москвы.

Отказалась платить в рублях и Польша, отметив своим планы полностью исключить закупку российских энергоресурсов.

27 апреля «Газпром» остановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Если будет совершен несанкционированный отбор топлива из транзитных объемов в третьи страны, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Болгария и Польша всё равно получат необходимый ей объем газа, но от соседних стран по Евросоюзу.

Вскоре «Газпром» сообщил, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал–Европа.

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял действия Польши, отметив, что Варшава заказала по реверсу из Германии те же объемы голубого топлива, что и получала из России до прекращения поставок.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета в Газпромбанке, с которых будет проходить оплата газа. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России.