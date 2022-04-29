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Группа «Би-2» отменила концерт в Омске из-за баннера «Za президента»

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В Омске концерт рок-группы «Би-2», который должен был пройти в четверг, 28 апреля, был отменен за 15 минут до его начала из-за разногласий коллектива и представителей площадки.

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Как сообщил заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник, группа отказалась выступать, потому что ее не устроил баннер «Zа президента», висевший на стадионе.

«Группу «Би-2» не устроил этот баннер. Весь день прошел в переговорах, мы предлагали разные компромиссные варианты, но организаторы не пошли навстречу. Артисты выступать перед омичами отказались, собрали свои вещи и уехали», — пояснил он.

При этом в группе «ВКонтакте» отметили, что музыкантам не дали провести концерт, поэтому его пришлось отменить. Уточняется, что отмена концерта связана с информационными атаками, которым в последнее время якобы подвергается группа.

Поклонникам рок-коллектива пообещали вернуть деньги за билеты.

Позднее российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты совершили не мудрый поступок, отказавшись от выступления. По его словам, музыканты должны работать вопреки политическим взглядам.

Ранее, 2 марта, Минобороны РФ рассказало, что обозначают символы на российской технике в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Так, в символе «Z» зашифрована фраза «За победу», буква «V» означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна «V» значит «Задача будет выполнена».

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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