Прямой эфир
Мир
В Госдепе пообещали поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Антонов опроверг слова Псаки об отсутствии на Украине гумпомощи из РФ
Мир
У Байдена осталось $250 млн на военную помощь Украине
Экономика
Рыболовные компании ушли в простой из-за риска провокаций в Азовском море
Мир
Российские военные доставили около 2 т гумпомощи беженцам в ЛНР
Мир
В Австрии прорабатывают возможность оплачивать газ рублями
Мир
В ГД предложили открыть на освобожденных территориях филиалы вузов РФ
Мир
В США задержали премьера Британских Виргинских островов
Наука
Власти РФ примут решение о перекрестных полетах на МКС в середине мая
Мир
Украинские войска обстреляли Донецк
Мир
Британия направит 8 тыс. военных на учения НАТО по противостоянию РФ

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые сферы работы в Москве

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты узнали, что по итогам четырех месяцев 2022 года самая большая средняя зарплата в Москве была в сфере строительства — 118 тыс. руб. Такие данные продемонстрировало исследование, приведенное сервисом по поиску работы «Работа.ру», их приводит РБК.

Воля или труд: высокооплачиваемые специалисты будут получать меньше
Число новых вакансий сократилось на 17%, и этот показатель продолжит снижаться

Кроме того, высокие зарплаты предлагали логистам и специалистам производства, в том числе, сельского хозяйства.

«По итогам Q1 (первого квартала — Ред.) 2022 года в столице одни из самых высоких средних зарплат готовы были платить в сфере строительства — до 118 тыс. руб. Также высокий заработок был доступен специалистам транспорта и логистики — до 104 тыс. руб. — и производства и агропрома — до 94 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Специалистам в сфере ИТ предлагали должности с оплатой 90 тыс. руб. Средняя зарплата у сотрудников финансовой сферы — 78 тыс. руб. Офисные службы и сотрудники бизнес-услуг в среднем зарабатывают 65 тыс.

Наименьшая средняя зарплата по столице у специалистов сферы услуг и торговли — 56 тыс. руб. и 51 тыс. руб. соответственно.

Ранее, 25 апреля, эксперты составили топ регионов с наибольшими зарплатами. Лидером по показателю самой высокой средней зарплаты среди российских регионов в феврале оказалась Чукотка — 120,7 тыс. рублей. Также в тройке регионов с максимальными показателями средней зарплаты ЯНАО — 116 тыс. рублей и Сахалинская область — 104,9 тыс. рублей.

До этого стало известно, что самой высокооплачиваемой вакансией апреля в Москве стала позиция стоматолога-ортопеда, заработок специалиста составляет около 500 тыс. рублей. В Москве в топ высокооплачиваемых позиций также вошла вакансия руководителя по управлению организационными изменениями с зарплатой в 300 тыс. рублей.

4 апреля сообщалось, что сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве, в который вошли монтажник кондиционеров, няня и коммерческий директор. Согласно данным сервиса, ведущему специалисту по работе с клиентами в агентстве недвижимости работодатели готовы платить в апреле до 550 тыс. рублей.

15 марта эксперты Университета-2035 рассказали о наиболее востребованных специалистах в будущем. Отмечается, что в условиях западных санкций и импортозамещения в ближайшие годы на российском рынке труда будут нужны специалисты в сфере IT-технологий, пищевого производства, логистики, строительства, радиоэлектроники и фармацевтики.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022