Эксперты назвали самые высокооплачиваемые сферы работы в Москве

Эксперты узнали, что по итогам четырех месяцев 2022 года самая большая средняя зарплата в Москве была в сфере строительства — 118 тыс. руб. Такие данные продемонстрировало исследование, приведенное сервисом по поиску работы «Работа.ру», их приводит РБК.

Кроме того, высокие зарплаты предлагали логистам и специалистам производства, в том числе, сельского хозяйства.

«По итогам Q1 (первого квартала — Ред.) 2022 года в столице одни из самых высоких средних зарплат готовы были платить в сфере строительства — до 118 тыс. руб. Также высокий заработок был доступен специалистам транспорта и логистики — до 104 тыс. руб. — и производства и агропрома — до 94 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Специалистам в сфере ИТ предлагали должности с оплатой 90 тыс. руб. Средняя зарплата у сотрудников финансовой сферы — 78 тыс. руб. Офисные службы и сотрудники бизнес-услуг в среднем зарабатывают 65 тыс.

Наименьшая средняя зарплата по столице у специалистов сферы услуг и торговли — 56 тыс. руб. и 51 тыс. руб. соответственно.

Ранее, 25 апреля, эксперты составили топ регионов с наибольшими зарплатами. Лидером по показателю самой высокой средней зарплаты среди российских регионов в феврале оказалась Чукотка — 120,7 тыс. рублей. Также в тройке регионов с максимальными показателями средней зарплаты ЯНАО — 116 тыс. рублей и Сахалинская область — 104,9 тыс. рублей.

До этого стало известно, что самой высокооплачиваемой вакансией апреля в Москве стала позиция стоматолога-ортопеда, заработок специалиста составляет около 500 тыс. рублей. В Москве в топ высокооплачиваемых позиций также вошла вакансия руководителя по управлению организационными изменениями с зарплатой в 300 тыс. рублей.

4 апреля сообщалось, что сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве, в который вошли монтажник кондиционеров, няня и коммерческий директор. Согласно данным сервиса, ведущему специалисту по работе с клиентами в агентстве недвижимости работодатели готовы платить в апреле до 550 тыс. рублей.

15 марта эксперты Университета-2035 рассказали о наиболее востребованных специалистах в будущем. Отмечается, что в условиях западных санкций и импортозамещения в ближайшие годы на российском рынке труда будут нужны специалисты в сфере IT-технологий, пищевого производства, логистики, строительства, радиоэлектроники и фармацевтики.