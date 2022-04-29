Большая часть деревьев засохла после высадки в Ростове-на-Дону

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону погибло 75% деревьев, которые высадили в процессе компенсационного озеленения в 2020 году. Об этом рассказали экоактивисты.

По словам одного из них, Романа Мильченко, которые приводит RostovGazeta, в конце апреля он проводил мониторинг объектов компенсационной высадки. Ею занимались специалисты регионального минприроды и местного комитета по охране окружающей среды, районный дендролог и исполнители контрактных обязательств.

Во время проверки выяснилось, что от 67% до 75% озеленения погибло. Так, на участке вдоль Городского кладбища и реки Темерник засохло 184 дерева. Выжили только 62 растения. Аналогичная картина наблюдалась на участке от перекрестка улицы Верной с переулком Овражным до Низового водохранилища. Там погибло 451 дерево. Выжили 223 растения.

По мнению общественника, низкая приживаемость — показатель плохого качества работ. Члены проверочной комиссии полагают, что саженцы никто не поливал.

Агентство напоминает, что в августе 2021 года застройщикам разрешили оплачивать компенсационное озеленение города вместо того, чтобы заниматься этим самостоятельно. Но выживаемость деревьев из-за отсутствия ухода оказалась очень низкой.