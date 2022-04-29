Псаки заявила об оставшихся у президента США Байдена $250 млн на военную помощь Украине

Администрация президента США сейчас может выделить только $250 млн на оказание военной помощи Украине. Об этом заявила в пятницу, 29 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы будем работать над ускорением передачи [помощи] украинцам», — заявила она.

По словам Псаки отметила необходимость продолжать финансирование, чтобы Киев обладал нужным количеством вооружения, артиллерии и снаряжения.

Накануне стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Закон призван дать президенту США более широкие полномочия для заключения с властями Украины соглашений о поставках военной техники и средств защиты гражданского населения.

Ранее в этот день сообщалось, что президент США намерен дополнительно запросить у конгресса США $33 млрд на поддержку Украины.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, так же как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Также в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО предоставили Украине уже как минимум $8 млрд помощи.

В этот же день газета Politico сообщила, что министерство обороны Украины попросило США предоставить разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle c ракетами AGM-114 Hellfire. По данным издания, украинское оборонное ведомство «ждет положительного результата».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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