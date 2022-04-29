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Власти РФ примут решение о перекрестных полетах на МКС в середине мая
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Власти РФ примут решение о перекрестных полетах на МКС в середине мая

Рогозин: решение о перекрестных полетах на МКС российские власти примут в середине мая
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Правительство РФ в середине мая примет решение по перекрестным полетам на МКС. Об этом 29 апреля в интервью ТАСС заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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«По перекрестным полетам мы ожидаем, что у нас решение правительством будет принято где-то в середине мая. Сейчас федеральные органы исполнительной власти готовят свою точку зрения», — отметил он.

По словам главы «Роскосмоса», в настоящий момент по вопросу высказываются разные позиции. Чтобы решить, проводить перекрестные полеты или нет, а если проводить, то когда, будет проведено согласительное совещание.

В ноябре прошлого года исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, что полеты космонавтов на кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов на «Союзах» начнутся не ранее осени 2022 года. По словам Крикалева, вопрос перекрестных полетов требует согласования с правительством, чем сейчас и занимается «Роскосмос».

17 апреля космонавт и один из директоров «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил, что сотрудничество между российскими и американскими специалистами в космосе необходимо для продуктивной работы на Международной космической станции (МКС). Ранее в этот день российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что в период его пребывания на МКС экипаж не сталкивался с недопониманиями, несмотря на сложную политическую ситуацию в мире.

11 апреля 2022 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в случае выхода России из совместного с США проекта по Международной космической станции после 2024 года, зарубежные партнеры могли бы за рубли оплачивать услуги по поддержанию станции.

24 марта глава американского космического ведомства Билл Нельсон заявил, что профессиональные отношения между «Роскосмосом» и NASA продолжатся без изменений на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

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