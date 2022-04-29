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В Новосибирске расследуют смерть школьницы после шоколадки и лекарства

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В Болотнинском районе Новосибирской области выясняют причины смерти восьмилетней девочки, которая незадолго до кончины съела шоколадку и приняла лекарство. Об этом 29 апреля пишет портал «Тайга.Инфо» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как передал источник слова родителей, восьмилетняя школьница накануне вечером съела шоколадку и запила ее соком, на утро девочка проснулась с температурой почти 40 градусов и болью в горле.

Родители, подумав, что дочь заболела ангиной, дали ей жаропонижающий препарат. Вскоре ребенок начал задыхаться и скончался до приезда скорой помощи.

Следователи начали доследственную проверку обстоятельств гибели ребенка. Причину смерти предстоит установить судмедэкспертам.

Ранее, 1 февраля, сообщалось, что трехмесячный младенец умер во сне на юге Петербурга. По данным «Известий», утром 31-летняя мать покормила сына коровьим молоком из бутылочки и положила спать рядом с собой, так как малыш плохо засыпал один. Проснувшись через два часа, женщина обнаружила ребенка без сознания с приоткрытым ртом и посиневшим языком. Прибывшие на место медики уже ничем помочь ребенку не могли.

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