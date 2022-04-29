В ГД предложили открыть на освобожденных территориях филиалы вузов РФ

На освобожденных территориях Украины необходимо открыть филиалы ведущих российских вузов. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в письме на имя вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

По его словам, одной из главных задач после завершения спецоперации станет развитие системы высшего образования на освобожденных территориях.

«Убежден, что данная система образования должна быть интегрирована в образовательное пространство Российской Федерации», — передает 29 апреля слова Чернышова телеканал RT.

Как уверен вице-премьера, молодежь должна учиться в рамках российской образовательной программы.

«Полагаю, что одним из самых оптимальных и быстрых вариантов решения этого вопроса может стать открытие на освобожденных территориях филиалов ведущих российских вузов», — говорится в обращении.

Чернышов считает, что открытие российских вузов на освобожденных территориях будет подталкивать выпускников к реализации собственных научно-исследовательских программ на территории России.

Ранее, 28 апреля, сообщалось, что специалисты МЧС России отправились в Донецкую Народную Республику, чтобы помочь восстановить объекты инфраструктуры. После проведения разминирования специалисты будут направлены в Луганскую Народную Республику.

16 апреля глава ДНР Денис Пушилин, рассказывая о восстановительных работах, сообщил «Известиям», что Россия активно включится, ремонтного-строительные работы будут идти ускоренными темпами. По его словам, за российскими регионами могут быть закреплены населенные пункты Донбасса для оказания помощи и содействия.

Ранее, 25 апреля, «Единая Россия» предложила привлекать молодежные стройотряды для восстановления инфраструктуры Донбасса.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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