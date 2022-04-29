Прямой эфир
Мир
В Госдепе пообещали поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Антонов опроверг слова Псаки об отсутствии на Украине гумпомощи из РФ
Мир
У Байдена осталось $250 млн на военную помощь Украине
Экономика
Рыболовные компании ушли в простой из-за риска провокаций в Азовском море
Мир
Российские военные доставили около 2 т гумпомощи беженцам в ЛНР
Мир
В Австрии прорабатывают возможность оплачивать газ рублями
Мир
В ГД предложили открыть на освобожденных территориях филиалы вузов РФ
Мир
В США задержали премьера Британских Виргинских островов
Наука
Власти РФ примут решение о перекрестных полетах на МКС в середине мая
Мир
Украинские войска обстреляли Донецк
Мир
Британия направит 8 тыс. военных на учения НАТО по противостоянию РФ

В Японии подтвердили гибель 14 человек при крушении круизного судна

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере 14 человек погибли после крушения круизного судна KAZU-1 на севере Японии. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает NHK.

Штаб береговой охраны Японии и Силы самообороны расширяют масштабы поиска других пропавших без вести людей, отмечает издание.

Накануне в четверг были найдены еще трое мужчин в Охотском море у берегов острова Хоккайдо. Врачи подтвердили их смерть.

24 апреля сообщалось, что Японские медики подтвердили смерть десяти человек с пропавшего круизного судна KAZU-1.

Судно отправило сигнал о бедствии утром 23 апреля, после чего связь с экипажем была потеряна. На борту KAZU-1 находились 26 человек, в том числе два ребенка. К предполагаемому месту затопления судна отправились два вертолета и патрульные суда, спустя несколько часов к поискам присоединились военные.

По информации портала Iza, экипаж и пассажиры судна находились на момент затопления судна в спасательных жилетах.

Узнав о произошедшем, премьер-министр страны Фумио Кисида прервал свою рабочую поездку на юго-западе страны и экстренно вернулся в Токио для координации действий в связи с инцидентом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022