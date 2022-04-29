В Японии подтвердили гибель 14 человек при крушении круизного судна

По меньшей мере 14 человек погибли после крушения круизного судна KAZU-1 на севере Японии. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает NHK.

Штаб береговой охраны Японии и Силы самообороны расширяют масштабы поиска других пропавших без вести людей, отмечает издание.

Накануне в четверг были найдены еще трое мужчин в Охотском море у берегов острова Хоккайдо. Врачи подтвердили их смерть.

24 апреля сообщалось, что Японские медики подтвердили смерть десяти человек с пропавшего круизного судна KAZU-1.

Судно отправило сигнал о бедствии утром 23 апреля, после чего связь с экипажем была потеряна. На борту KAZU-1 находились 26 человек, в том числе два ребенка. К предполагаемому месту затопления судна отправились два вертолета и патрульные суда, спустя несколько часов к поискам присоединились военные.

По информации портала Iza, экипаж и пассажиры судна находились на момент затопления судна в спасательных жилетах.

Узнав о произошедшем, премьер-министр страны Фумио Кисида прервал свою рабочую поездку на юго-западе страны и экстренно вернулся в Токио для координации действий в связи с инцидентом.