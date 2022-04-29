Посол США Салливан обвинил Лаврова в «ядерном шантаже» из-за слов о риске ядерной войны

Посол США в России Джон Салливан обвинил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в «ядерном шантаже». Об этом он заявил 28 апреля в эфире телеканала CNN.

«И моя реакция с другой стороны стола — удивление. Мы не поддадимся на ядерный шантаж, но также не потерпим бряцания ядерным оружием и балансирования на грани ядерного [конфликта]», — сказал Салливан.

Он отметил, что Штаты «готовы отразить ядерную агрессию против» них. При этом «не играют в политику ядерного балансирования на грани», администрация США не намерена ввязываться в полемику и воздержится от действий в атомной сфере.

25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, однако опасность такого конфликта нельзя недооценивать. Он напомнил, что в январе «пятерка» постоянных членов Совбеза ООН (Китай, США, Россия, Франция и Великобритания) сделала заявление о недопустимости ядерной войны.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Речь идет только об обычных вооружениях, подчеркнул он.

Министр обратил внимание на то, что Россия на протяжении многих десятилетий неизменно выступала против использования ядерного оружия. Он напомнил, что еще в 1987 году лидеры СССР и США подписали декларацию, где говорилось о невозможности одержать победу в ядерной войне и о необходимости ее предотвращения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».