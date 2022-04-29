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Диетолог рассказала о вредных сочетаниях продуктов

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в четверг, 28 апреля, рассказала, какие продукты лучше не сочетать между собой.

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Так, специалист порекомендовала не есть мясо с картофелем и макаронами, так как употребление белковых продуктов вместе с быстрыми углеводами запускает процесс брожения и нарушает усвоение белка в организме.

Также врач подчеркнула, что нельзя мешать алкоголь с газировкой. Она пояснила, что такое сочетание может ускорить процесс опьянения и нарастающей интоксикации.

Кроме того, диетолог посоветовала не сочетать кофе ни с чем.

«Он будет забирать из организма такие минералы, как кальций, магний, железо и фосфор. Поэтому минеральные вещества, которые есть в составе продуктов питания, не будут усваиваться», — предупредила эксперт в беседе с «Москвой 24».

Ранее, 26 марта, врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что употреблять кофе с шоколадом или алкоголем может быть вредно для здоровья.

Специалист объяснила, что сочетание данных продуктов приводит к расслаблению нижнего пищеводного сфинктера, из-за чего может возникнуть чувство изжоги и жжения.

По словам врача, среди допустимых сочетаний с кофе — мясо.

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