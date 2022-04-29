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Трассу Екатеринбург-Курган заволокло дымом после природного пожара

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Трассу Екатеринбург–Курган заволокло дымом после природного пожара в Курганской области, который произошел недалеко от дороги.

На кадрах, которые есть в распоряжении «Известий», видно работу сотрудников ДПС, они регулируют обстановку с движением на дороге.

С вечера 28 апреля трасса была перекрыта для движения машин, Утром в пятницу, 29 апреля, инспекторы начали пропускать автомобили.

Кроме того, в четверг вечером пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области сообщила, что в результате природного пожара в деревне Моревское Варгашинского района региона в одном из жилых домов погибла 66-летняя женщина. В связи с этим следователи проводят проверку.

Как отмечали тогда же в МЧС, в поселке Моревское пожар уже удалось ликвидировать. В СНТ «Малиновка» в Кургане работы будут продолжены до полной ликвидации. Всего в регионе с огнем борются 350 человек и около 100 единиц техники.

Из-за пожаров в Курганской области введен режим ЧС. В МЧС рассказали, что в нескольких населенных пунктах проходит эвакуация людей.

27 апреля стало известно, что в Кургане пожары перешли на хозяйственные постройки с сухой травы. На сайте ГУ МЧС по Курганской области уточняется, что с 27 по 29 апреля в регионе сохранится высокая пожарная опасность.

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