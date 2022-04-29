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В США задержали премьера Британских Виргинских островов

В США задержали премьера Британских Виргинских островов по обвинению в наркоторговле
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Агенты Управления по борьбе с наркотиками США задержали в аэропорту Майами-Опа-лока премьер-министра Британских Виргинских островов Эндрю Алтуро Фэхи по делу о наркотиках. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает Associated Press.

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Задержание проходило накануне в четверг. Отмечается, что вместе с премьер-министром был взят под стражу также директор портов Карибской территории Олеанвин Мейнард. Их обвиняют в контрабанде наркотиков.

По данным агентства, на месте задержания Эндрю Алтуро Фэхи и Олеанвин Мейнард хотели встретиться с мексиканскими наркоторговцами, которые на самом деле оказались сотрудниками американского Управления по борьбе с наркотиками под прикрытием. Чиновники должны были передать им $700 тыс. в обмен на помощь в контрабанде кокаина из Колумбии в Майами и Нью-Йорк.

Как отметила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, она «потрясена» выдвинутыми против Фэхи обвинениями.

Британские Виргинские острова располагаются на северо-востоке Карибского моря, они находятся на маршруте контрабанды наркотиков из Южной и Центральной Америки в США.

17 апреля министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что сотрудники правоохранительных органов страны вычислили и задержали Фаусто Паласиоса — главаря одной из банд наркокартеля «Клан залива». Задержанному предъявят обвинения в «наркоторговле, вымогательстве и сговоре с целью совершения преступления».

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