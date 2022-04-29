«Интерфакс»: суд досрочно освободил бывшего главу минэкономразвития РФ Улюкаева

Тверской суд разрешил освободить бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого осудили на восемь лет за коррупцию, по условиям условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом 29 апреля сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, экс-министр сможет покинуть колонию после вступления решения в силу. Таким образом, если решение не будет обжаловано, Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая.

«Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии», — рассказал источник.

Он добавил, что прокуратура и администрация колонии «не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение».

Официального подтверждения этой информации нет.

Как стало известно газете Lenta.ru, в колонии Улюкаев создал для заключенных образовательный кружок, на котором рассказывал об экономике. Его посещают несколько человек. Осужденный чиновник также работает в библиотеке, заказывает для заключенных новые книги, следит за библиотечным фондом и дает рекомендации читателям.

Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей в декабре 2017 года. Суд установил, что он требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Таким образом, Улюкаев стал единственным в истории современной России человеком, который был арестован, будучи федеральным министром.

Сам экс-министр не признал вины и считает себя жертвой провокации.

В конце октября 2018 года Замоскворецкий суд Москвы по просьбе Федеральной службы судебных приставов частично разблокировал счета Улюкаева, после чего тот оплатил штраф.