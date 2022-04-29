Прямой эфир
Мир
ВС РФ уничтожили украинскую пусковую установку «Точки-У» и семь БПЛА
Экономика
В Госдуме допустили снижение льготной ипотеки до 7%
Мир
Байден направит в конгресс проект об изъятии имущества российских бизнесменов
Мир
Зеленский отказался признавать референдумы на неподконтрольных Киеву территориях
Мир
Российские военные доставили около 2 т гумпомощи беженцам в ЛНР
Мир
В Австрии прорабатывают возможность оплачивать газ рублями
Мир
Белый дом запросил у конгресса США $33 млрд на поддержку Украины
Мир
Польша опровергла сообщения о планах взять под контроль Западную Украину
Общество
Россия откажется от рекомендаций лекарств ВОЗ
Мир
МО раскрыло новые данные о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
Мир
Британия направит 8 тыс. военных на учения НАТО по противостоянию РФ
Сюжет:

Экс-сотрудник нацполиции Украины рассказал о «промывке мозгов» властями

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший сотрудник нацполиции Украины по борьбе с терроризмом Алексей Бойко в четверг, 28 апреля, рассказал корреспонденту «Известий» Ивану Литомину, что украинские власти на протяжении долгого времени «промывали мозги» населению страны.

По словам мужчины, до начала 1990-х он жил на российской территории. Он признался, что о лидере националистического движения на Западной Украине Степане Бандере узнал только после признания его героем на Украине.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Я учился до 1991 года в России, потом я учился в Крыму. Не изучал ни украинский язык, ни литературу. Я услышал о Бандере в первый раз, когда он получил героя Украины. У меня еще возник вопрос, по законодательству Украины нельзя давать героя Украины задним числом», — сказал Бойко.

Он также отметил, что на востоке Украины он не боролся с террористами, а охранял территорию дамбы. Мужчина признался, что в последний раз ходил на парад в День Победы в 2013 или в 2014 году.

«Я считаю, что должен гореть Вечный огонь. У нас газ стоит бешеные деньги, может, поэтому на Украине его зажигают только на праздники», — предположил Бойко.

Ранее, 19 апреля, руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов сообщил, что абсолютное большинство опрошенных россиян — 88% — заявили в ходе опроса, что на Украине действуют нацистские организации, угрожающие России.

Как отметил социолог, вопрос не только политического содержания, но и личного. По его словам, 70% респондентов заявили о поддержке Киевом нацистских организаций.

В этот же день сообщалось, что в московском Музее Победы открылась выставка «Обыкновенный нацизм». Ее идея заключается в демонстрации исторической связи современных украинских националистов с коллаборационистами времен Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены трофейные знамена, символика украинских националистов, в том числе радикальной группировки «Азов», а также современные издания, которые героизируют личности Степана Бандеры и Романа Шухевича.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022