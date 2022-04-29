Экс-сотрудник нацполиции Украины рассказал о «промывке мозгов» властями

Бывший сотрудник нацполиции Украины по борьбе с терроризмом Алексей Бойко в четверг, 28 апреля, рассказал корреспонденту «Известий» Ивану Литомину, что украинские власти на протяжении долгого времени «промывали мозги» населению страны.

По словам мужчины, до начала 1990-х он жил на российской территории. Он признался, что о лидере националистического движения на Западной Украине Степане Бандере узнал только после признания его героем на Украине.

«Я учился до 1991 года в России, потом я учился в Крыму. Не изучал ни украинский язык, ни литературу. Я услышал о Бандере в первый раз, когда он получил героя Украины. У меня еще возник вопрос, по законодательству Украины нельзя давать героя Украины задним числом», — сказал Бойко.

Он также отметил, что на востоке Украины он не боролся с террористами, а охранял территорию дамбы. Мужчина признался, что в последний раз ходил на парад в День Победы в 2013 или в 2014 году.

«Я считаю, что должен гореть Вечный огонь. У нас газ стоит бешеные деньги, может, поэтому на Украине его зажигают только на праздники», — предположил Бойко.

Ранее, 19 апреля, руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов сообщил, что абсолютное большинство опрошенных россиян — 88% — заявили в ходе опроса, что на Украине действуют нацистские организации, угрожающие России.

Как отметил социолог, вопрос не только политического содержания, но и личного. По его словам, 70% респондентов заявили о поддержке Киевом нацистских организаций.

В этот же день сообщалось, что в московском Музее Победы открылась выставка «Обыкновенный нацизм». Ее идея заключается в демонстрации исторической связи современных украинских националистов с коллаборационистами времен Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены трофейные знамена, символика украинских националистов, в том числе радикальной группировки «Азов», а также современные издания, которые героизируют личности Степана Бандеры и Романа Шухевича.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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