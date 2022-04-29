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Эксперт оценил вероятность ввода польских войск в регионы Украины

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Один из возможных вариантов, при котором теоретически Польша могла бы ввести войска на западную Украину, — обращение украинского правительства к Варшаве, рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ и бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

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«Я исхожу из того, что скорее всего этого не будет — американцы тогда могли бы это сделать сами, но они этого не делают. Но не исключаю, что США подтолкнут к этому поляков. И даже при отсутствии решения Совбеза ООН скажут, что это законно. И обращение напишут, и ответ напишут, и украинцам, и полякам, с правильными юридическими формулировками», — отметил он.

Для того, чтобы контингент получил статус миротворческого, необходимо решение Совета Безопасности ООН, отметил дипломат. И в этом случае многое будет зависеть от позиции Москвы.

«Они бы хотели это сделать (занять западные украинские регионы. — Ред.), это ясно», — рассказал Орджоникидзе.

По его словам, «вместо того, чтобы помочь лечить больного, они начинают резать его, хирургическим путем решать вопрос».

«Основание для ввода войск им найти несложно — придумают какую-нибудь очередную перестрелку и скажут, что на них напали. Они начали маневры, а это, как правило, предвестник. Раз они двигают войска, значит, они могут двинуть их куда угодно, в нужном для них направлении. А вот насколько у них хватит политической решимости и военной смелости, я не знаю», — отметил экс-замглавы МИД РФ.

Если они планируют вводить войска под предлогом «защиты от российской агрессии», продолжил бывший замгенсека ООН, в этом случае должно быть обращение украинского правительства к польскому правительству с соответствующей просьбой.

«Такой вариант я бы тоже не исключал. До сих пор, к сожалению, существует украинское правительство. Государство — член ООН, признанное международным сообществом, может обратиться. Если бы этого правительства не было, не было бы проблем, но поскольку оно остается, такая возможность не исключается», — заключил Орджоникидзе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дальше Польши: может ли Варшава ввести свои войска на запад Украины

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