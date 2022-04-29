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Актер Сергей Карякин умер в возрасте 50 лет

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На 51-м году жизни скончался актер театра и кино Сергей Карякин. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила актриса Елена Ксенофонтова в своем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Не стало Сережи Карякина. Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь. Царствие тебе небесное, Сереженька», — написала она.

Ранее сам Карякин в своих соцсетях писал, что болен агрессивной формой рака языка. Он рассказывал, что потерял способность работать и говорить, а дышать и есть мог только через трубочку.

Сергей Карякин родился 18 марта 1972 года. Актер известен по ролям в фильмах и сериалах «Бедная Настя», «В круге первом» по роману А. Солженицына, «Нюхач», «Обратная сторона Луны», «Перевал Дятлова» и других.

В 2005 году стал лауреатом молодежной премии «Триумф».

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